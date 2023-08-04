Україна посилює протиповітряну оборону портів — ОК «Південь»

Україна перепрофільовує роботу протиповітряної ооборони для кращого захисту портів, які росіяни масовано обстрілюють після виходу рф із «зернової угоди».

Про це розповіла Наталія Гуменюк, речниця Оперативного командування «Південь».

За її словами, також триває робота з міжнародними партнерами, щоб вони допомогли технічно посилити українську ППО.

Вона додала, що після виходу із «зернової угоди» окупанти сім разів атакували портову інфраструктуру півдня України.

Нагадаємо, 17 липня після виходу із «зернової угоди» окупанти сім разів атакували портову інфраструктуру півдня України.

26 липня президент України Володимир Зеленський заявив про підсилення української ППО. За його словами, його спрямують у ті регіони, які зараз потребують найбільшого захисту.

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