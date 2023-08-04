У Грузії поблизу курорту Шові стався зсув ґрунту: є жертви (відео)

У Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув. Після того як з берегів вийшла місцева річка, маси землі накрили двір готелю «Сансет Шові» та кілька будинків поблизу.

Про це повідомляє News Georgia.

За попередніми даними МВС країни, загинули семеро людей. Доля ще тридцятьох — не відома. Згодом міністр охорони здоровʼя країни повідомив, що кількість жертв зросла до 11.

Міністр регіонального розвитку та інфраструктури Грузії Іраклій Карселадзе розповів, що станом на 11:00 4 серпня неможливо зв’язатися з 35 людьми, які перебувають у зоні лиха.

Через трагедію в Шові 7 серпня у Грузії оголосили днем жалоби.

Нагадаємо, зсув зійшов пообіді 3 серпня. У регіоні пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, зв’язок працює з перебоями.

Кількох людей минулої ночі рятувальниками знайшли у лісі — вони самі змогли сховатися у безпечному місці. Із зони лиха вивезено 210 людей.

Геолог Національного агентства з навколишнього середовища Мераб Гапріндашвілі заявив, що окрім землетрусу 1991 року, такого природного явища ніколи не відбувалося в Західній Грузії.

Зсув ґрунту оцінюють у 5 млн куб.м. Людей евакуюють гелікоптерами, у пошуково-рятувальній операції беруть участь 400 рятувальників, два вертольоти, кінологи та спецтехніка. До пошуків також планують залучити військових.

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