Армія РФ безуспішно намагається зупинити контрнаступ ЗСУ на сході — Маляр

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, епіцентром бойових дій залишається східний фронт, де військові злочинці з армії РФ відчайдушно намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Ворог вважає, що завдавши удар по сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на сході, — пояснює Маляр.

Вона зазначила, що протягом останніх двох днів українські військові відбивають численні атаки армії РФ в районі Куп’янська, Лимана та Сватового. На цих напрямках йдуть запеклі бої. Російські військові злочинці збільшують кількість обстрілів.

“Мета ворога відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону”, — підкреслила Маляр.

Заступниця глави міноборони додала, що в районі Куп’янська армія РФ має на меті повернути позиції, втрачені восени минулого року. Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани, — зазначила Маляр. Вона також визнала складну ситуацію в районі Бахмута. На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед. На північному фланзі ворог атакує — ми відбиваємо атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції, — пояснила Маляр.

Також на сході РФ атакує Авдіївський і Мар’їнський напрямки. Там теж йдуть гарячі бої, але наші бійці не дають ворогу просуватись. На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ворог чинить шалений спротив. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. В таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед, — наголосила Маляр.

Що відбувається в районі Горлівки За інформацією командувача Сухопутними військами ЗСУ, Олександра Сирського, українські військові успішно вибивають російських окупантів з позицій в районі Горлівки на Донеччині. На Горлівському напрямку характерний рельєф та контроль над панівними висотами значно впливають на ситуацію на полі бою. Не дати ворогу отримати перевагу на цій ділянці — задача воїнів Королівської бригади, які впевнено її виконують, — повідомив Сирський.

Пілоти стрілецького батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила за допомогою ударних FPV-дронів знаходять противника, де б він не намагався сховатись.