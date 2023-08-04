Українські пілоти наприкінці літа вирушать до Європи опановувати F-16 — Ігнат

Відправлення українських пілотів до Європи, де вони опановуватимуть літаки F-16, відбудеться в кінці літа.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ми орієнтуємося на кінець літа, що стартує відряджання пілотів до європейських країн на серйозне навчання. І тому треба розуміти, що воно не буде таким швидким, але й не буде таким довготривалим, як сподіваються росіяни. Думаю, що наші пілоти так само швидко будуть сприймати навчальну програму F-16, як опанували Patriot. Єдине, що треба, щоб увесь склад авіаційної коаліції, усі країни, які мають навчальні бази, мають тренажери, мають інструкторів, літаки навчальні, щоб усі долучились, тому що нам треба швидко якомога більше людей прогнати через програму навчання», – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що українським пілотам потрібно не лише навчитися літати на F-16, але й застосовувати десятки типів його озброєння. Ігнат нагадав, що у США після оцінювання українських пілотів дійшли висновку, що на їх перепідготовку знадобиться близько 4 місяців. Водночас лише на практиці буде зрозуміло, кому з пілотів і скільки часу знадобиться для навчання, додав він.

Водночас, за словами речника, Україні до того часу, поки вона отримає винищувачі, вкрай потрібне посилення ППО.

«Посилюватись потрібно, тим паче зимовий період наступає і росіяни, можливо, захочуть проводити певні провокації. Тому без варіантів — треба посилювати ППО», – заявив Ігнат.