Україна 100% податків витрачає на потреби армії – Шмигаль

Україна 100% податків, які платять бізнес та громадяни, направляє на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Сьогодні Україна витрачає абсолютно весь внутрішній ресурс на війну. 100% податків, які платять бізнес та громадяни, ідуть на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. У бюджеті ми вже передбачили 1 трлн 800 млрд грн на ці потреби. І це ще може бути не фінальна сума», – сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, окрім цих видатків, є ще військова допомога союзників та донати благодійників.
«Ми вдячні кожному і кожній, хто допомагає нашим Силам безпеки й оборони. Хто підтримує, сплачує податки, працює задля нашої перемоги», – підкреслив Прем’єр-міністр.
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