Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна 100% податків витрачає на потреби армії – Шмигаль

04.08.2023

Україна 100% податків, які платять бізнес та громадяни, направляє на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: В Україні побудують сервісний центр для безпілотників

“Сьогодні Україна витрачає абсолютно весь внутрішній ресурс на війну. 100% податків, які платять бізнес та громадяни, ідуть на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. У бюджеті ми вже передбачили 1 трлн 800 млрд грн на ці потреби. І це ще може бути не фінальна сума», – сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, окрім цих видатків, є ще військова допомога союзників та донати благодійників.

«Ми вдячні кожному і кожній, хто допомагає нашим Силам безпеки й оборони. Хто підтримує, сплачує податки, працює задля нашої перемоги», – підкреслив Прем’єр-міністр.

  • Україна подала заяву на внесення писанки до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
  • Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах
  • Від початку року Вища рада правосуддя звільнила 222 судді
  • Укрпошта відкрила онлайн-продаж марки “Винищувачі зла”
  • Окупанти примушують працівників ЗАЕС отримувати паспорти РФ
  • Україна та США розпочали перший раунд переговорів щодо гарантій безпеки
  • Після початку війни понад 2 тисячі українців виїхали за кордон на лікування за сприяння ЄС
  • ЗСУ озброюють новим українським FPV-дроном – Резніков
  • Податкові пільги з 1 серпня втратили майже 55 тисяч компаній
  • В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів – Шмигаль
  • У Лаврі відкриють для відвідувачів унікальний 500-річний Митрополичий сад
  • За час війни в Україні вже було поранено 1081 дитину
  • Німеччина передала Україні нову військову допомогу
 