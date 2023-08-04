Бригада Нацгвардії “Азов” провила навчання під проводом командира “Редіса”

Бригада Нацгвардії “Азов” провела тактичні навчання під керівництвом командира Дениса Прокопенка з позивним “Редіс”, який нещодавно повернувся в Україну після перебування Туреччині після російського полону.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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Зазначається, що “азовці” провели тактичні навчання, основна мета яких – відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.
Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ.
Вказано, що за результатами тактико-стройових занять командування та інструктори провели аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів із бойовими стрільбами.
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