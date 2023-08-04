Уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників БПЛА у 2023 році

У 2023 році український уряд виділив 40 млрд гривень, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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“Рік тому з ініціативи президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів”, – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на форумі, присвяченому річниці проєкту “Армія дронів”.
Шмигаль також зазначив, що уряд ухвалив рішення, яке сприяє масовому виробництву боєприпасів для БПЛА.
“Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки – це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!” – наголосив він.
Форум, присвячений річниці проєкту “Армія дронів”, відбувся в Києві 25 липня. У ньому взяли участь перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін і міністр фінансів Сергій Марченко.
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