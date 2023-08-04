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Китай візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України, Росію не запрошували

04.08.2023

Китай підтвердив, що візьме участь у зустрічі щодо досягнення миру в Україні, яка пройде у Саудівській Аравії 5-6 серпня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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“На запрошення Королівства Саудівська Аравія Спеціальний представник Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Джидду для участі у зустрічі з українського питання.

Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні” – повідомлення міністерства закордонних справ Китаю.

Росію на цю зустріч не запрошували.

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