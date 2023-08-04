Дайжест: Новини Дня – 04.08.2023

Сьогодні, 4 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️ Китай візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України, Росію не запрошували

Китай підтвердив, що візьме участь у зустрічі щодо досягнення миру в Україні, яка пройде у Саудівській Аравії 5-6 серпня.Читай більше тут ➡

◾️ Уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників БПЛА у 2023 році

У 2023 році український уряд виділив 40 млрд гривень, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників. Читай більше тут ➡

◾️ Бригада Нацгвардії “Азов” провила навчання під проводом командира “Редіса”

Бригада Нацгвардії “Азов” провела тактичні навчання під керівництвом командира Дениса Прокопенка з позивним “Редіс”, який нещодавно повернувся в Україну після перебування Туреччині після російського полону.Читай більше тут ➡

◾️ Українські пілоти наприкінці літа вирушать до Європи опановувати F-16 — Ігнат

Відправлення українських пілотів до Європи, де вони опановуватимуть літаки F-16, відбудеться в кінці літа.Читай більше тут ➡

◾️ Армія РФ безуспішно намагається зупинити контрнаступ ЗСУ на сході — Маляр

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, епіцентром бойових дій залишається східний фронт, де військові злочинці з армії РФ відчайдушно намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ. Читай більше тут ➡

◾️ Окупанти примушують працівників ЗАЕС отримувати паспорти РФ

В тимчасово окупованому Енергодарі загарбники примушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти. Читай більше тут ➡

◾️ Україна 100% податків витрачає на потреби армії – Шмигаль

Україна 100% податків, які платять бізнес та громадяни, направляє на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони.Читай більше тут ➡

◾️ Укрпошта відкрила онлайн-продаж марки “Винищувачі зла”

У п’ятницю, 4 серпня, Укрпошта розпочала продаж марки “Винищувачі зла” із зображенням F-16 разом з сувенірною терткою в онлайн-магазині. Читай більше тут ➡

◾️ Окупанти запустили по Україні 1961 дрон Shahed з початку повномасштабного вторгнення — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти запустили щонайменше 1961 безпілотників Shahed від початку російського вторгнення. Читай більше тут ➡