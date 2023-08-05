Нічна бавовна у Феодосії: вибухнула нафтобаза окупантів

Тимчасово захоплений Крим у ніч на п’ятницю, 4 серпня, відвідала «бавовна». Зокрема, вибухи пролунали у Феодосії. Оборонне відомство країни-агресора поспішило похвалитися «запобіганням теракту».
Про це інформує Amazing Ukraine.
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У Міноборони країни-агресора заявили, що засобам ППО вдалося знищити 10 безпілотників, ще троє безпілотників придушили засобами радіоелектронної боротьби. Там також запевнили, що в результаті події потерпілих і руйнувань немає.
Тим часом кримські Telegram-канали повідомляють, що у Феодосії було атаковано нафтобазу. Місцеві жителі писали, що під час атаки на деяких вулицях Феодосії зникло світло та інтернет.
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