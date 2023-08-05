В Україні працюють над створенням жіночого бронежилета

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що в Україні продовжується робота над впровадженням жіночого бронежилета.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Успіх in UA.
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“Уже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних”, – зазначив Олексій Резніков.
Нагадаємо, що сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.
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