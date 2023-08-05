Українська співачка Даша Астаф’єва випустила застосунок UnderBooks з аудіокнижками українських письменників

Українська співачка Даша Астаф’єва випустила корисний застосунок UnderBooks з аудіокнижками українських письменників.
Як передає Amazing Ukraine, про це артистка повідомила у Twitter.
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На платформі зібрані книжки про історію й культуру України, культові твори українських митців та інші книжки, які озвучили українські артисти.
«Усю роботу: дослідження та пошук найкращих творів класиків і книжок сучасних маловідомих, але напрочуд потужних авторів — засновники проєкту взяли на себе, аби читач міг просто насолоджуватися слуханням», – йдеться в описі до застосунку.
Книжки озвучували професійні читці й українські артисти: Тетяна Гончарова, Вікторія Левченко, Матвій Ніколаєв, Даніела Заюшкіна, Вʼячеслав Скорик і Даша Астаф’єва. А обкладинки малювали українські ілюстратори та художники: Саша Чічкан, Мітя Фєнєчкін, Нікіта Кравцов, Аня Пилипчук, Уляна Балан.
Наразі в застосунку доступні книжки та твори таких авторів: Григорія Косинки, Кирила Поліщука, Тані Поставної, Назарія Заноза. Згодом колекція буде поповнюватися.
«Я помітила, що на запитання «Що останнє ти читав з українського?» найчастіше не знаходять відповіді ті, хто віддають більшість вільного часу допомозі Україні. Ці люди волонтерять, працюють на нашу перемогу й узагалі не встигають прочитати щось, окрім стрічки новин. Тому ми з командою вирішили створити зручний застосунок із крутими українськими аудіокнижками — для наших, вічно заклопотаних. Можна не відриватися від своїх справ, не марнувати час на пошук якісної літератури — просто увімкни будь-яку книжку з UnderBooks і слухай класні твори наших письменників», – каже засновниця проєкту.
Місячна підписка на UnderBooks коштує 10 доларів.
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