В Україні обмежать зарплати бюджетникам, а також припинять ремонт доріг

Через півтора року з початку війни депутати хочуть призупинити бюджетні видатки на ремонт стадіонів, доріг, утримання державних дач, а також на чартерні рейси та відрядження держслужбовців. Крім того, обмежать заплати бюджетникам і припинять закупівлі нового транспорту. Така законодавча ініціатива зареєстрована у Верховній Раді.

Як передає Amazing Ukraine, про це розповіла у соцмережі одна з ініціаторок законопроекту депутатка-“слуга” Ольга Смаглюк.

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Автори законопроекту №9565 пропонують внести зміни до деяких законів, які можуть забезпечити більш ефективне використання бюджетних коштів під час війни.

Зокрема, депутати пропонують внести до Бюджетного кодексу додатковий пункт щодо призупинення бюджетних видатків за статтями, які не критичні у воєнний час. Йдеться, зокрема, про плановий ремонт і будівництво доріг, ремонт культурно-спортивних об’єктів, благоустрій населених пунктів. Звісно, це не стосуватиметься екстрених випадків, коли треба відновити інфраструктуру, пошкоджену ворогом, або ліквідувати наслідки аварії.