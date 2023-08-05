Литва передасть Україні пускові установки NASAMS

Литва виділить Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійдуть пускові установки до комплексів NASAMS.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомило литовське Міністерство оборони.

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До нового пакета допомоги також увійдуть антидронові системи та інше обладнання.

У відомстві нагадали, що за останні сім місяців Литва передала Україні гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони набоїв та боєприпаси до гранатометів.

Нагадаємо, 19 липня 2023 року США оголосили пакет допомоги на 1,3 млрд доларів, до якого серед іншого увійшли чотири зенітних ракетних комплексів NASAMS та боєприпаси. Тут варто розуміти, що ще в липні 2022 року США анонсували передачу Україні 8 NASAMS. Ближче до кінця року поставили дві з цих ЗРК.

Основна тактична одиниця NASAMS – батарея. До її складу входять три вогневі взводи (загальний комплект 54 ракети), об’єднаних в інформаційну мережу таким чином, що кожна з трьох станцій радіолокаційних здатна замінити всі інші.

Командний пункт батареї (розміщується на одному з пунктів керування вогнем) може отримувати цільову вказівку від вищого штабу та видавати дані про повітряну обстановку на пункти керування вогнем взводів. Причому всі 54 ракети можуть бути випущені за різними цілями протягом 12 секунд.