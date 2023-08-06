Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023: вірші та картинки

У першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних Сил Збройних Сил України.

Свято відзначається згідно з Указом Президента України Президента від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня.

У 2023 році День Повітряних Сил Збройних Сил України припадає на 6 серпня.

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Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023

***

Грізні, як грім з небес,

Льотчики з ВПС,

Ескадрою дружно відлітають,

Державу охороняють,

Щоб рідній Україні,

Не бачити ворогів в помині!

Нині великий інтерес,

До вас, пілоти ВПС,

День ВПС, відважних сил,

Україну відвідав!

***

Повітряні сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми повинні

Героїв славні позиції.

Хай небо буде лише мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай ваша служба буде вірною,

А Бог виконає заповітні мрії!

***

Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішення задачі,

Чудо-техніку мати,

Не хворіти і не сумувати!

З Днем Повітряних сил ЗСУ!

***

Вам спасибі за захист,

Тут і миша не проповзе,

Якщо раптом свого кордону

Ви задумали обліт.

Не втрачайте сили духу,

Пам’ятайте, ми віримо в вас.

Будьте з небом нерозлучні,

І навіки, і зараз

***

Мужність, честь, сила і відвага – тільки кращі з кращих взяли присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо Вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

З Днем Повітряних Сил України!

***

І безстрашних і летких,

І привітати привід є,

Всіх вас зі святом почесним,

Українських ВПС.

Вам спасибі за захист,

Тут і миша не проповзе,

Якщо раптом свого кордону

Ви задумали обліт.

Не втрачайте сили духу,

Пам’ятаєте, ми віримо у вас.

Будьте з небом нерозлучні,

І навіки, і зараз.

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми у віршах!

Честь і слава вам, герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

Хай щастя і любов поселяться в будинку, нехай завжди буде куди повернутися, а День Повітряних Сил ЗСУ запам’ятається як сонячний і радісний у році!

***

Всіх, хто служить в ВПС,

Я хочу привітати.

Наша гордість ви, хлопці,

Вас у приклад лише ставити.

Побажати хочу я сили,

Мощі вам не позичати.

Стійко, сміливо й достойно

За країну свою стояти.

Щастя вам у сімейному житті,

Радості, достатку.

Нехай високим будет зліт,

М’якою — посадка.

***

Вітаю із професійним святом вартових небесних кордонів України. Бажаю нашим військовим чистого неба над головою. Нехай вас оберігають небесні Ангели!

***

Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023 Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023 Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023