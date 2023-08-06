Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023: вірші та картинки

У першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних Сил Збройних Сил України.
Свято відзначається згідно з Указом Президента України Президента від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня.
У 2023 році День Повітряних Сил Збройних Сил України припадає на 6 серпня.
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Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023
***
Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно відлітають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!
Нині великий інтерес,
До вас, пілоти ВПС,
День ВПС, відважних сил,
Україну відвідав!
***
Повітряні сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми повинні
Героїв славні позиції.
Хай небо буде лише мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай ваша служба буде вірною,
А Бог виконає заповітні мрії!
***
Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішення задачі,
Чудо-техніку мати,
Не хворіти і не сумувати!
З Днем Повітряних сил ЗСУ!
***
Вам спасибі за захист,
Тут і миша не проповзе,
Якщо раптом свого кордону
Ви задумали обліт.
Не втрачайте сили духу,
Пам’ятайте, ми віримо в вас.
Будьте з небом нерозлучні,
І навіки, і зараз
***
Мужність, честь, сила і відвага – тільки кращі з кращих взяли присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо Вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.
З Днем Повітряних Сил України!
***
І безстрашних і летких,
І привітати привід є,
Всіх вас зі святом почесним,
Українських ВПС.
Вам спасибі за захист,
Тут і миша не проповзе,
Якщо раптом свого кордону
Ви задумали обліт.
Не втрачайте сили духу,
Пам’ятаєте, ми віримо у вас.
Будьте з небом нерозлучні,
І навіки, і зараз.
***
Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми у віршах!
Честь і слава вам, герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!
***
Хай щастя і любов поселяться в будинку, нехай завжди буде куди повернутися, а День Повітряних Сил ЗСУ запам’ятається як сонячний і радісний у році!
***
Всіх, хто служить в ВПС,
Я хочу привітати.
Наша гордість ви, хлопці,
Вас у приклад лише ставити.
Побажати хочу я сили,
Мощі вам не позичати.
Стійко, сміливо й достойно
За країну свою стояти.
Щастя вам у сімейному житті,
Радості, достатку.
Нехай високим будет зліт,
М’якою — посадка.
***
Вітаю із професійним святом вартових небесних кордонів України. Бажаю нашим військовим чистого неба над головою. Нехай вас оберігають небесні Ангели!
***
Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023
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