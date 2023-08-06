Окупанти 5 серпня завдали по Україні 20 ракетних ударів – Генштаб

Російські окупанти упродовж доби 5 серпня завдали по Україні 20 ракетних ударів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.
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Зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних сил України знищили 12 ракет “Калібр”.
Окрім того, окупанти завдали 62 авіаційних ударів, зокрема застосували чотири дрони-камікадзе “Shahed” – всі їх збили.
“Також окупанти здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки”, – заявили в Генштабі.
У пресцентрі наголосили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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