Великобританія передала Україні високоточні ракети ASRAAM

Для збільшення дальності радіуса ураження ними потрібні літаючі платформи.
Українська армія отримала від Великобританії ракети малого радіусу дії з інфрачервоним наведенням класу “повітря-повітря” (Asvan), але їх встановили на вантажівку SupaCat, зробивши таким чином наземну пускову установку.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише ресурс The Times.
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Свій внесок у посилення української ППО зробила Великобританія, яка надала Україні кілька пускових установок Supacat, на які встановили переобладнані ракети ASRAAM класу “повітря-повітря”.
Ракета AIM-132 ASRAAM знаходиться на озброєнні Королівських ВПС і зазвичай запускається з літаків. Вона здатна розганятись до швидкості 3 махів і має дальність пуску понад 25 км, але, як стверджують експерти видання Defense Express, у наземному варіанті її дальність може зменшитися до 10 км.
З вантажівки Supaсat ракету запускають за допомогою авіапілону. На машині додатково встановлено радіолокаційну станцію для відстеження ситуації в повітрі.
Авіаракета важить 88 кг і має довжину 2,9 метра. Наводиться на мету AIM-132 за допомогою інфрачервоної головки самонаведення, а за підрив відповідає лазерний сенсор.
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