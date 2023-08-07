Український співак Сергій Лазановський | RIDNYI презентує оновлену, dance-версію трека «Очі» разом із The Faino. Після успіху ліричної оригінального хіта, який увійшов до дебютного авторського мініальбому «Етюди», артист вирішив створити варіант пісні у стилі sad dance music, взявши за основу головний меседж композиції. На допомогу прийшла The Faino – діджейська спільнота, відома своїми реміксами на хіти від KAZKA, IVAN NAVI, Арсена Мірзояна, Jamala та інших.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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«Створення таких версій пісень – новий досвід для мене. Я радий, що вдалось попрацювати із The Faino, у них великий досвід створення танцювальної музики. Чесно, ніколи не думав, що мої треки там смачно можуть звучати у електронній обробці. Думаю, на «Очах» ми не зупинимось», – прокоментував Сергій Лазановський | RIDNYI.

Зйомки лірик-відео відбувались в Одесі. Співак наголошує, що рішення зробити екранізацію було спонтанним, адже команда їхала та дитячий конкурс. Проте в останній момент Лазановський взяв із собою оператора та вирішив відзняти лірик у місцевій бухті.

«Ми завжди ретельно готуємось до зйомок. Підбираємо локації, образи, залучаємо багато людей. Проте зараз у зніманнях вперше брав участь тільки я і оператор. Було мало часу, адже ми прибули під захід сонця. Все мало бути швидко, тому ми акумулювали сили та спрацювались на всі 100%», – наголосив співак.