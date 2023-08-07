Чехія передала Україні симулятор для підготовки до роботи на літаках F-16

Чехія передала українським воїнам симулятор для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Успіх in UA.

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Про це стало відомо 6 серпня, у День Повітряних сил, коли президент випробував симулятор на собі та перевірив його роботу.

“На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості”, – повідомили в Офісі президента.

Під час огляду зразків зброї та військової техніки президент випробував роботу комплексу на практиці та влучив в одну з віртуальних мішеней – Ту-95.

До слова, F-16 – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Розроблений як денний винищувач для отримання переваги у повітрі, він перетворився на всепогодний багатоцільовий літак.

Завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості F-16 має успіх на міжнародному ринку озброєнь, перебуваючи на озброєнні 24-х країн. F-16 є наймасовішим винищувачем четвертого покоління: станом на 2009 рік побудовано понад 4 400 машин, а у 2016 році експлуатували понад 2 500.