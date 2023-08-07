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путін може відвідати Туреччину з візитом для обговорення стратегії миру в Україні

07.08.2023

путін може відвідати Туреччину з візитом вже у серпні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Hurriyet.

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Видання побічно згадує про можливий приїзд російського президента до Туреччини «цього місяця» у статті про майбутні перспективи зернової угоди.

Повідомляється, що сьогодні, 7 серпня, Реджеп Таїп Ердоган збирає урядовців для того, щоб обговорити можливі стратегії відновлення експорту зерна з українських портів, внутрішні економічні питання своєї країни, а також «наближення миру в Україні».

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