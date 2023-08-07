Українці отримають компенсації за втрачений врожай через руйнування Каховської ГЕС

Українці, які втратили врожай внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції, зможуть отримати одноразову грошову допомогу. Порядок надання виплат вже затвердив Кабмін.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Порядок надання виплат визначає Постанова Кабміну №807 “Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай”.

Розмір допомоги становить 3318 гривень за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів. При цьому допомога надається на площу не більше 20 соток у Миколаївській області та не більш як 30 соток у Херсонській області.

Допомога надаватиметься фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для:

ведення особистого селянського господарства,

будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,

земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Зазначається, що згідно з Порядком надання одноразової грошової допомоги, постраждалий повинен підтвердити право власності на земельну ділянку:

витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

державним актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку (у разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та ïx обтяження у Державному реєстрі прав на нерухоме майно).

Для надання допомоги органи місцевого самоврядування утворюють комісію для обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів.

До 1 вересня 2023 р. отримувач подає у паперовій або електронній формі до комісії заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

Комісія протягом 10 робочих днів розглядає зазначені заяви в порядку черговості їхнього отримання та здійснює обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, та складає відповідний акт за формою, встановленою комісією.

Комісія на підставі актів обстежень земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, визначає суму допомоги кожному отримувачу, складає перелік та подає його обласним військовим адміністраціям. Останні на підставі отриманого переліку ухвалюють до 1 жовтня 2023 р. рішення про нарахування допомоги та надсилають його структурним підрозділам, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку для спрямування допомоги отримувачам на банківські рахунки.