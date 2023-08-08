Привітання з Днем військ зв’язку України 2023: вірші та картинки

Щороку 8 серпня в Україні відзначають День військ зв’язку. Офіційний Указ про установу свята був підписаний Президентом України 1 лютого 2000 року.
Історія свята починається ще в 1920 році. Саме 8 серпня в Києві почали підготовку перші зв’язківці, поклавши початок історії українських військ зв’язку.
Читай також: Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2023: вірші та картинки
У День військ зв’язку хочеться побажати цим відважним і хоробрим людям безперебійного зв’язку в захищених каналах і мирного неба над головою!
Привітання з Днем військ зв’язку України 2023Привітання з Днем військ зв’язку України 2023Привітання з Днем військ зв’язку України 2023Привітання з Днем військ зв’язку України 2023
Читай також: Доброго ранку: вітання, побажання, привітання, картинки та листівки
***
Шановні воїни-зв’язківці! Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточення, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держави.
Зі святом Вас!
Привітання з Днем військ зв’язку України 2023
Привітання з Днем військ зв’язку України 2023
***
З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть
***
У день військового зв’язківця
Нехай здійсняться мрії,
Нехай все те здійсниться,
Що, мій друг, задумав ти.
Нехай любов з тобою буде,
Не залишить радість хай,
Буде кожен день нехай дивовижний,
Нехай піде біда і смуток.
Будь завжди для всіх прикладом,
Сміливим і відважним будь,
І в любові, і в службі першим
Будь, мій друг, це твій шлях!
***
Привітання з Днем військ зв’язку України 2023Привітання з Днем військ зв’язку України 2023
***
Бажаємо ж у день зв’язківця бути незамінними на службі і бути провідниками тільки хороших новин!
***
Читай також: Привітання з Днем народження мамі, матусі: ніжні вірші, картинки та листівки
***
Хоч в горах, хоч в чистому полі,
Буйним вітрам на зло,
Нам військові зв’язківці
Проведуть зі штабом зв’язок!
Тому для військ для різних
Не заважало б знати завжди:
День зв’язківця – важливе свято!
Адже без зв’язку – нікуди!
***
У День військового зв’язківця
Я хочу тобі сказати
Щоб зв’язок був міцніше
Потрібно дуже багато знати.
І тому бажаю Вивчати, вчити,
читати І рости завжди в кар’єрі
І, звичайно, не хворіти.
***
Зв’язківець – найцінніший солдат української армії: якщо його немає, вона як павутина з порваним павутинням. Чим вище звання зв’язківця, тим він цінніший, так що в твоє професійне свято бажаю тобі бути найціннішим службовцем нашої армії!
***
Привітання з Днем військ зв’язку України 2023Привітання з Днем військ зв’язку України 2023Привітання з Днем військ зв’язку України 2023Привітання з Днем військ зв’язку України 2023Привітання з Днем військ зв’язку України 2023
***
Дозвольте привітати Вас з професійним святом – Днем військ зв’язку. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточуючих, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держави.
Зі святом Вас!
***
Читай також: Привітання з Днем ангела Марія, Маша, Машенька: гарні вірші та картинки
***
У День військ зв’язку України
Всім зв’язківцям скажемо ми:
Ви важливі, необхідні
Для рідної нашої країни.
І цінна робота ваша,
Зв’язок надійний бути повинен,
ночами не спите навіть,
І спокійно спить країна.
Ми бажаємо вам здоров’я,
Не тужити, не сумувати,
Ці терміни вам з любов’ю
Так намагалися складати!
***
***
Без зв’язківця на службі обійтися не можна,
У курсі всіх подій, на зв’язку він завжди,
В якій би точці не перебували війська,
Наказ по зв’язку переданий буде там завжди.
З святом тебе від усієї душі я вітаю,
Служби спокійної я тобі бажаю,
Нехай оточують тебе добрі друзі,
Везіння і удача хай завжди будуть.
***
Вітаю я зв’язківців всієї країни,
Побажати хочу, хлопці, вам так багато:
Нехай виконуватися заповітні мрії,
Легкої буде життя нехай дорога.
Нехай очі не знають гірких сліз,
Вуха нехай не чують грубої лестощів,
Нехай трапиться все хороше з мрій,
Збільшившись для вас раз, десь, у двісті!
***
Читай також: Привітання з Днем ангела Петро: вірші, картинки та щирі вітання
***
Зв’язок – це сила, досвід і пізнання,
Рада вдала і команди тон,
Це успіху в справі заснування,
Це перемоги не писаний закон.
Хай будуть чисті лінії,
Хай зв’язок надійним буде завжди,
Хай достигають в термін команд депеші,
Хай ваше військо не підводить ніколи.
***
***
З професійним святом хочу привітати кожного представника військового зв’язку. Велике спасибі за те, що ви докладаєте максимум зусиль для виконання робочих обов’язків і намагаєтеся гарантувати підтримку для багатьох професіоналів. Бажаю успішної та безпечної роботи і можливості для ефективного збереження зв’язку при появі подібної необхідності. Нехай будь-яка мрія знаходить можливість для своєї реалізації в реальності.
***
Шановні воїни-зв’язківці! Дозвольте поздоровити Вас з професійним святом – Днем військ зв’язку. У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров’я, професійної досконалості та воєнної витримку. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточуючих, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держав
***
Читай також: Привітання з Днем народження кума: гарні картинки, вірші та вітальні листівки
***
Командири, генерали
Без Вас не зроблять жодного кроку,
Адже згідно важливі канали
Несете, проявивши мужність.
Сьогодні ми Вас вітаємо,
І від душі сказати хочемо,
Здоров’я, щастя Вам бажаємо,
Хай буде дух непереможний.
***
- Україна подала заяву на внесення писанки до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
- Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах
- Українці отримають компенсації за втрачений врожай через руйнування Каховської ГЕС
- Укроборонпром піднявся на 24 позиції в рейтингу світових виробників зброї
- На монументі Батьківщині-матері помітили ще один радянський символ
- путін може відвідати Туреччину з візитом для обговорення стратегії миру в Україні
- Чехія передала Україні симулятор для підготовки до роботи на літаках F-16
- Від початку року Вища рада правосуддя звільнила 222 судді
- ЗСУ озброюють новим українським FPV-дроном – Резніков
- Податкові пільги з 1 серпня втратили майже 55 тисяч компаній
- Укрпошта відкрила онлайн-продаж марки “Винищувачі зла”
- Окупанти примушують працівників ЗАЕС отримувати паспорти РФ