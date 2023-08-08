Привітання з Днем військ зв’язку України 2023: вірші та картинки

Щороку 8 серпня в Україні відзначають День військ зв’язку. Офіційний Указ про установу свята був підписаний Президентом України 1 лютого 2000 року.

Історія свята починається ще в 1920 році. Саме 8 серпня в Києві почали підготовку перші зв’язківці, поклавши початок історії українських військ зв’язку.

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У День військ зв’язку хочеться побажати цим відважним і хоробрим людям безперебійного зв’язку в захищених каналах і мирного неба над головою!

Привітання з Днем військ зв’язку України 2023 Привітання з Днем військ зв’язку України 2023 Привітання з Днем військ зв’язку України 2023 Привітання з Днем військ зв’язку України 2023

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Шановні воїни-зв’язківці! Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточення, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держави.

Зі святом Вас!

Привітання з Днем військ зв’язку України 2023

Привітання з Днем військ зв’язку України 2023

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З гучномовця голос рідний

Знов лунає у оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть

***

У день військового зв’язківця

Нехай здійсняться мрії,

Нехай все те здійсниться,

Що, мій друг, задумав ти.

Нехай любов з тобою буде,

Не залишить радість хай,

Буде кожен день нехай дивовижний,

Нехай піде біда і смуток.

Будь завжди для всіх прикладом,

Сміливим і відважним будь,

І в любові, і в службі першим

Будь, мій друг, це твій шлях!

***

Привітання з Днем військ зв’язку України 2023 Привітання з Днем військ зв’язку України 2023

***

Бажаємо ж у день зв’язківця бути незамінними на службі і бути провідниками тільки хороших новин!

***

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***

Хоч в горах, хоч в чистому полі,

Буйним вітрам на зло,

Нам військові зв’язківці

Проведуть зі штабом зв’язок!

Тому для військ для різних

Не заважало б знати завжди:

День зв’язківця – важливе свято!

Адже без зв’язку – нікуди!

***

У День військового зв’язківця

Я хочу тобі сказати

Щоб зв’язок був міцніше

Потрібно дуже багато знати.

І тому бажаю Вивчати, вчити,

читати І рости завжди в кар’єрі

І, звичайно, не хворіти.

***

Зв’язківець – найцінніший солдат української армії: якщо його немає, вона як павутина з порваним павутинням. Чим вище звання зв’язківця, тим він цінніший, так що в твоє професійне свято бажаю тобі бути найціннішим службовцем нашої армії!

***

Привітання з Днем військ зв’язку України 2023 Привітання з Днем військ зв’язку України 2023 Привітання з Днем військ зв’язку України 2023 Привітання з Днем військ зв’язку України 2023 Привітання з Днем військ зв’язку України 2023

***

Дозвольте привітати Вас з професійним святом – Днем військ зв’язку. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточуючих, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держави.

Зі святом Вас!

***

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***

У День військ зв’язку України

Всім зв’язківцям скажемо ми:

Ви важливі, необхідні

Для рідної нашої країни.

І цінна робота ваша,

Зв’язок надійний бути повинен,

ночами не спите навіть,

І спокійно спить країна.

Ми бажаємо вам здоров’я,

Не тужити, не сумувати,

Ці терміни вам з любов’ю

Так намагалися складати!

***

***

Без зв’язківця на службі обійтися не можна,

У курсі всіх подій, на зв’язку він завжди,

В якій би точці не перебували війська,

Наказ по зв’язку переданий буде там завжди.

З святом тебе від усієї душі я вітаю,

Служби спокійної я тобі бажаю,

Нехай оточують тебе добрі друзі,

Везіння і удача хай завжди будуть.

***

Вітаю я зв’язківців всієї країни,

Побажати хочу, хлопці, вам так багато:

Нехай виконуватися заповітні мрії,

Легкої буде життя нехай дорога.

Нехай очі не знають гірких сліз,

Вуха нехай не чують грубої лестощів,

Нехай трапиться все хороше з мрій,

Збільшившись для вас раз, десь, у двісті!

***

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***

Зв’язок – це сила, досвід і пізнання,

Рада вдала і команди тон,

Це успіху в справі заснування,

Це перемоги не писаний закон.

Хай будуть чисті лінії,

Хай зв’язок надійним буде завжди,

Хай достигають в термін команд депеші,

Хай ваше військо не підводить ніколи.

***

***

З професійним святом хочу привітати кожного представника військового зв’язку. Велике спасибі за те, що ви докладаєте максимум зусиль для виконання робочих обов’язків і намагаєтеся гарантувати підтримку для багатьох професіоналів. Бажаю успішної та безпечної роботи і можливості для ефективного збереження зв’язку при появі подібної необхідності. Нехай будь-яка мрія знаходить можливість для своєї реалізації в реальності.

***

Шановні воїни-зв’язківці! Дозвольте поздоровити Вас з професійним святом – Днем військ зв’язку. У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров’я, професійної досконалості та воєнної витримку. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточуючих, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держав

***

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***

Командири, генерали

Без Вас не зроблять жодного кроку,

Адже згідно важливі канали

Несете, проявивши мужність.

Сьогодні ми Вас вітаємо,

І від душі сказати хочемо,

Здоров’я, щастя Вам бажаємо,

Хай буде дух непереможний.

***