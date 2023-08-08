Окупанти навмисно вдарили другою ракетою по приїзді рятувальників у Покровську

Терористичні війська держави-агресора Росії вдарили другою ракетою по житловому будинку міста Покровськ Донецької області через 40 хвилин після удару першою навмисно тоді, коли на місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українські новини.

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Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк пояснив, що між першим та другим ракетними ударами по будинку у покровську пройшло приблизно 40 хвилин, саме коли на місці трагедії вже працювали рятувальники. За його словами, удари по місту завдавалися ракетами типу “Іскандер”.

“Перша ракети прилетіла о 19.15. За 40 хвилин (це вже стандартний рашистський сценарій, коли приїжджають працювати ДСНС, поліцейські, завдається другий удар, і кількість жертв збільшується). Друга ракета прилетіла о 19.52. Бачимо, що 40 хвилин витримують ці нелюди“, — сказав Добряк.

Від російських ударів загинуло семеро людей, 67 отримали поранення, серед яких дві дитини. Наразі рятувальники працюють над тим, щоб у понівеченому будинку не обвалилися плити, зазначив голова МВА Покровська.