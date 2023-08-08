Артпростір Uyava запрошує киян і гостей столиці: афіша концертів серпня

Артпростір Uyava продовжує допомагати українським бійцям із тилу та створювати яскраві концерти.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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Серпень на локації направду буде гарячим. В Uyava відбудеться безліч благодійних музичних івентів. Серед них:

11 серпня артпростір сколихне своїм потужним голосом одна з найпродуктивніших українських співачок сьогодення LELY 45.

12 серпня до столиці приїде засновник лейблу Blue Shadow, талановитий ізраїльський DJ і продюсер Jenia Tarsol — автор треку Takadoom, що завоював серця мільйонів слухачів у всьому світі.

13 серпня на локації проведуть сімейний фестиваль «Песики Фест». Під час заходу збиратимуть гроші на закупівлю амуніції для собак, що виконують бойові завдання на сході України, а також на відбудову притулків.

17 серпня гостей Uyava чекатимуть культові хіти XX сторіччя у виконанні колективу Jazz in Kyiv Band. Як додатковий бонус до такої музичної насолоди — пролунають джазові історії від Олексія Когана.

18 серпня заряджатимуть лютим етнофольком фіналісти «Євробачення-2021» Gо_А. Київський гурт без сумніву запалить і змусить пошуміти всіх.

19 серпня шведський продюсер та резидент HOSPITAL RECORDS Seba привезе до Києва якісний і потужний драм-н-бейс.

20 cерпня в артпросторі виступить із благодійним концертом Jamala. Її звучання в поєднанні з естетикою лайвів — один з атрибутів нині пульсуючої музичної сцени України. «Крила», «Очима», «1944», «Заплуталась» — артистка обіцяє обов’язково заспівати на концерті улюблені пісні прихильників.

24 серпня в Uyava пройде особливий благодійний захід — AZOV LOVE. У його межах об’єднають усі напрями допомоги українським героям та їхнім сім’ям. Головна мета події — зібрати кошти на баггі для 3 ОШБр, що боронить Батьківщину на Бахмутському напрямку. У програмі AZOV LOVE — тренінг із домедичної допомоги, бесіди із зірковими гостями UKRAINIAN TALKS, показ документального фільму «Воїни», презентація коміксу «Пес Патрон і Шкарпетковий монстр» і концерт українських артистів ROXOLANA, ЮЮ, Dayton, Burla, Люся Кава та Dima Prokopov.

Окрім насолоди від фірмової української і зарубіжної музики, в артпросторі можна відпочити з родиною, пограти в настільний теніс, подрімати на гамаках та скуштувати смаколики на фудкорті.

Uyava дбає про своїх гостей та їхню безпеку. Поряд із локацією розташовані два укриття та станція метро «Виставковий Центр».

Приходьте до Uyava в серпні — розділити радісні моменти, провести літо й допомогти українським бійцям!

Квитки на концерти: https://cutt.ly/pwrpTAcv