ГУР тестує новий український безпілотник SpyGun

Головне управління розвідки Міноборони проводить тестування нового українського розвідувального безпілотника SpyGun.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: У Києві з монументу “Батьківщина-Мати” демонтували герб СРСР

Після тилових випробувань БПЛА передали у зону бойових дій — він призначений для глибинної розвідки, але може бути використаний і для коригування вогню.

Комплекс складається із двох безпілотників та наземної станції управління. Сучасна система радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ дозволяє працювати на дальності до 50 кілометрів.

SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати вибраним маршрутом із вимкненим двигуном, заощаджуючи заряд акумулятора.

Характеристики нового БПЛА:

Час польоту без посадки — 120-160 хв;

Максимальна висота польоту — 1500 м;

Робоча висота — 500-600 м;

Швидкість — 90 км/год;

Камери — курсова онлайн та GoPro. Фото та відео записуються на бортовий носій.

“SpyGun відносно недорогий і швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що дає йому непомітність у небі під час роботи”, — додали в ГУР.