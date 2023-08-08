ГУР тестує новий український безпілотник SpyGun

Головне управління розвідки Міноборони проводить тестування нового українського розвідувального безпілотника SpyGun.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Після тилових випробувань БПЛА передали у зону бойових дій — він призначений для глибинної розвідки, але може бути використаний і для коригування вогню.
Комплекс складається із двох безпілотників та наземної станції управління. Сучасна система радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ дозволяє працювати на дальності до 50 кілометрів.
SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати вибраним маршрутом із вимкненим двигуном, заощаджуючи заряд акумулятора.
Характеристики нового БПЛА:
- Час польоту без посадки — 120-160 хв;
- Максимальна висота польоту — 1500 м;
- Робоча висота — 500-600 м;
- Швидкість — 90 км/год;
- Камери — курсова онлайн та GoPro. Фото та відео записуються на бортовий носій.
“SpyGun відносно недорогий і швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що дає йому непомітність у небі під час роботи”, — додали в ГУР.
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