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ГУР тестує новий український безпілотник SpyGun

08.08.2023

Головне управління розвідки Міноборони проводить тестування нового українського розвідувального безпілотника SpyGun.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Після тилових випробувань БПЛА передали у зону бойових дій — він призначений для глибинної розвідки, але може бути використаний і для коригування вогню.

Комплекс складається із двох безпілотників та наземної станції управління. Сучасна система радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ дозволяє працювати на дальності до 50 кілометрів.

SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати вибраним маршрутом із вимкненим двигуном, заощаджуючи заряд акумулятора.

Характеристики нового БПЛА:

  • Час польоту без посадки — 120-160 хв;
  • Максимальна висота польоту — 1500 м;
  • Робоча висота — 500-600 м;
  • Швидкість — 90 км/год;
  • Камери — курсова онлайн та GoPro. Фото та відео записуються на бортовий носій.

“SpyGun відносно недорогий і швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що дає йому непомітність у небі під час роботи”, — додали в ГУР.

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