Сергій Жадан випустив нову збірку поезії “Скрипниківка”

“Скрипниківка” — таку назву отримала нова поетична збірка Сергія Жадана. Вона вийде вже цього місяця у видавництві MeridianCzernowitz. Одна з перших презентацій збірки “Скрипниківка” відбудеться на поетичних читаннях MeridianCzernowitz з 8 по 10 вересня у Чернівцях. 18 вересня Сергій Жадан презентує збірку у Києві.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Vogue.ua

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У видавництві MeridianChernowitz нову збірку одного з найвідоміших українських авторів називають поетичним щоденником. Робота над нею розпочалася навесні 2021 року.

“Вірші на зламі епох часто втрачають свою автономність і дедалі більше нагадують щоденники, — розповідають у видавництві. — Що можна знайти в новому поетичному щоденнику Сергія Жадана? 50 і 1 вірш, писані до і після великого вибуху, зібрані разом, поєднані відчуттям мови, яка так болюче зникає, але потім обов’язково повертається. Нанизані на нитку голосу, узалежнені від звучання, вони, ці вірші, лишаються приватною, рваною хронікою двох останніх років — наповнені снігом, співом, правописом, любов’ю”.

Книжку доповнять 20 авторських фотографій Сергія Жадана. У назву збірки винесено поняття “скрипниківка”, яким 1928 року називали правопис української мови, складений впродовж 1925—1928 і затверджений тодішнім наркомом освіти УСРР Миколою Скрипником.