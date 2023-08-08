Україна вчетверо наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна» 

Виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П» в Україні зросло вчетверо.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: ГУР тестує новий український безпілотник SpyGun

У липні 2023 року виробництво ПТРК у чотири рази більше, ніж виготовлялося у січні цього року. Про це міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив в ефірі національного телемарафону.

Ми у липні виробили вчетверо більше «Стугни», ніж у січні цього року. І ми далі прямуємо до збільшення виробництва. Скільки б ми не зробили зараз, буде недостатньо, — наголосив він.

За словами міністра, українська «Стугна» є кращою за американські ПТРК Javelin. У майбутньому Україна намагатиметеся поборотися за те, щоб ця українська зброя була гідно представлена на зовнішніх ринках.

Інфографіка «Слово і Діло»