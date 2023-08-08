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На порталі “Дія” з’явилася можливість зареєструватися на іспит для моряків CES 6.0

08.08.2023

Зареєструватися на іспит для моряків CES 6.0 можна онлайн на порталі “Дія”. Закінчилося бета-тестування послуги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Кваліфікаційний іспит – подія, через яку проходить кожен моряк. Його необхідно складати як для старту карʼєри, так і для отримання нового звання. Раніше, щоб записати на іспит, треба було звертатися в територіальний центр Адміністрації судноплавства. В Україні таких центрів лише 4, тож процес займав купу часу. Дія спростила це до кількох кліків”, – йдеться в заяві.

Повідомляється, тепер можна отримати запрошення онлайн не виходячи з дому. Запис на проходження тесту CES 6.0 вже доступний на порталі “Дія”.

Після отримання запрошення іспит необідно буде скласти в Києві, Одесі або Варшаві, на вибір.

“Не зупиняємося та тестуємо інші послуги з дипломування моряків. Змінюємо систему, щоб корупційні схеми залишилися лише в спогадах”, – підкреслюють у Мінцифрі.

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