У вересні гурт Kalush Orchestra відправляються в тур Україною

Довгоочікуваний тур Україною реп-фольк гурту Kalush Orchestra відбудеться вже цієї осені. Гурт відвідає 10 українських міст.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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“Йо! Ми вирушаємо в тур Україною, і це дійсно надихає! Вже скоро побачимося та презентуємо наживо наші нові треки та порадуємо вже популярними хітами. Сподіваюсь, ви заціните!”, – каже фронтмен гурту Олег Псюк.

Тур розпочнеться концертом у Луцьку 21 вересня та триватиме 2 тижні.

Окрім Луцька, Львову та Києва, Kalush Orchestra влаштують концерти в Рівному, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Житомирі, Чернівцях та Ужгороді.

В рамках туру можна буде почути нові англомовні пісні гурту, які були випущені під час туру Європою, пісні KALUSH та переможну пісню Євробачення 2022 – “Стефанію”.

У фанатів гурту буде можливість долучитися до благодійного аукціону, який вже за доброю традицією влаштує Kalush Orchestra. Частина коштів, отримані від продажу квитків, також піде на благодійність.

Унікальною особливістю цього українського туру стане можливість познайомитися з артистами гурту особисто та отримати фірмовий мерч з автографами членів гурту.

Зустрічайте Kalush Orchestra у своєму місті та слідкуйте за новинами у соціальних мережах KALUSH.

ДАТИ та МІСТА:

21 вересня – Луцьк, РЦ Промінь

22 вересня – Рівне, Рівненський міський будинок культури

23 вересня – Львів, Fest Republik

26 вересня – Івано-Франківськ, Concert hall Arena Center

27 вересня – Тернопіль, Подоляни

28 вересня – Хмельницький, Хмельницький обласний музикально-драматичний театр ім. Михайла Старицького

29 вересня – Київ, Atlas

30 вересня – Київ, Atlas

1 жовтня – Київ, Atlas

2 жовтня – Житомир, Драматичний театр ім. І. Кочерги

4 жовтня – Чернівці, Чернівецький Музично-Драматичний театр ім. О. Кобилянської.

5 жовтня – Ужгород, Закарпатський обласний Музично-Драматичний театр

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