Дайжест: Новини Дня – 08.08.2023

Сьогодні, 8 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️ У США готують новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн

Уряд США збирається оголосити про новий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів.Читай більше тут ➡

◾️ Україна вчетверо наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна»

Виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П» в Україні зросло вчетверо. Читай більше тут ➡

◾️ Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами з Латинської Америки

Сьогодні, 8 серпня, президент України поспілкувався з представниками ЗМІ ЗМІ з Латинської Америки. Важливість політичної підтримки Латинської Америки для України, перебіг реалізації Української формули миру, просування контрнаступу, захист наших можливостей у Чорному морі – головні теми зустрічі.Читай більше тут ➡

◾️ Волонтери шиють адаптивний одяг для поранених бійців

Волонтерки “Швейної роти” шиють адаптивний одяг для поранених бійців, які перебувають на лікуванні.Читай більше тут ➡

◾️ ГУР тестує новий український безпілотник SpyGun

Головне управління розвідки Міноборони проводить тестування нового українського розвідувального безпілотника SpyGun.Читай більше тут ➡

◾️ На порталі “Дія” з’явилася можливість зареєструватися на іспит для моряків CES 6.0

Зареєструватися на іспит для моряків CES 6.0 можна онлайн на порталі “Дія”. Закінчилося бета-тестування послуги. Читай більше тут ➡

◾️ Сергій Жадан випустив нову збірку поезії “Скрипниківка”

“Скрипниківка” — таку назву отримала нова поетична збірка Сергія Жадана. Вона вийде вже цього місяця у видавництві MeridianCzernowitz. Одна з перших презентацій збірки “Скрипниківка” відбудеться на поетичних читаннях MeridianCzernowitz з 8 по 10 вересня у Чернівцях.Читай більше тут ➡

◾️ У вересні гурт Kalush Orchestra відправляються в тур Україною

Довгоочікуваний тур Україною реп-фольк гурту Kalush Orchestra відбудеться вже цієї осені. Гурт відвідає 10 українських міст. читай більше тут ➡

◾️ Артпростір Uyava запрошує киян і гостей столиці: афіша концертів серпня

Артпростір Uyava продовжує допомагати українським бійцям із тилу та створювати яскраві концерти. Читай більше тут ➡

◾️ Окупанти навмисно вдарили другою ракетою по приїзді рятувальників у Покровську

Терористичні війська держави-агресора Росії вдарили другою ракетою по житловому будинку міста Покровськ Донецької області через 40 хвилин після удару першою навмисно тоді, коли на місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції. Читай більше тут ➡