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Окупанти обстріляли дитсадок у Херсоні: є поранений

09.08.2023

Російські військові обстріляли дитячий садок у Херсоні, внаслідок чого дістав поранення пенсіонер.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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“Російська артилерія вкрила вогнем дитсадок у Херсоні. Унаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар. Нині йому надають необхідну медичну допомогу”, – ідеться в повідомленні ОВА.

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