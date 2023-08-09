Окупанти обстріляли дитсадок у Херсоні: є поранений

Російські військові обстріляли дитячий садок у Херсоні, внаслідок чого дістав поранення пенсіонер.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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“Російська артилерія вкрила вогнем дитсадок у Херсоні. Унаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар. Нині йому надають необхідну медичну допомогу”, – ідеться в повідомленні ОВА.