Українська режисерка і кліп, знятий на Миколаївщині, номіновані на MTV Video Music Awards

Організатори щорічної премії MTV Video Music Awards оголосили цьогорічних номінантів. Серед них – українська кліпмейкерка Таню Муіньо та відеокліп Imagine Dragons, знятий в деокупованому селі Миколаївської області.

Номінантів MTV Video Music Awards 2023 оголосив телеканал MTV напередодні, 8 серпня. Віддавати свої голоси за них можна до 1 вересня на сайті премії.

Українка Таню Муіньо, відома своїми відеороботами для таких всесвітньо відомих виконавців як Гаррі Стайлз, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, та її відео Attention для американської виконавиці Doja Cat претендує на нагороду одразу у трьох категоріях: “Відео року”, “Найкращий артпостановник” та “Найкраща режисура”.

Муіньо номінують на MTV Video Music Awards не вперше: у 2021-му її кліп Montero (Call Me By Your Name) для Lil Nas X переміг у трьох номінаціях цієї премії, а в 2022-му вона отримала дві нагороди за кліп As It Was для Гаррі Стайлза.

Також на нагороду цьогоріч претендує відео на пісню Crushed американського поп-рок гурту Imagine Dragons. Музиканти, які стали амбасадорами платформи UNITED24, зняли свій кліп у зруйнованому російськими окупантами селі Новогригорівка Миколаївської області.

Відео, головним героєм якого став 14-річний хлопець Сашко Згурський, який пережив окупацію, номіноване в категорії “Відео задля добра”. Також тут представлені відеокліпи Alicia Keys (If I Ain’t Got You), Bad Bunny (El Apago‌n), Demi Lovato (Swine), Dove Cameron (Breakfast) та Maluma (La Reina).