В Україні цьогоріч виростили 1,45 мільйона тонн овочів

Українські аграрії у 2023 році виростили 1,45 млн т овочевих культур, збір яких проведено зі 88,4 тис. га (23,2% від загальних посівних площ), при середній урожайності 163,9 ц/га.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: В Україні побудують сервісний центр для безпілотників
Загалом в Україні вирощено: 105,4 тис. т – капусти, 310,3 тис. т – огірків, 175 тис. т – помідорів, 428 тис. т – цибулі, 51,7 тис. т – моркви, 35,3 тис. т – столових буряків та 344,3 тис. т – інших овочів.
За даними міністерства, станом на 9 серпня в Україні вже зібрано більше половини площ огірків 51,4% та цибулі – 51,4%. Аграрії Вінниччини та Буковини закінчили збирання огірків. Вінниччина лідирує за найбільшою площею зібраного врожаю – 51%. Львівщина – за кількістю вирощених овочів – 151 тис т. Полтавщина має найвищу врожайність – 244 ц/га.
Цибулю вже закінчили збирати на Івано-Франківщині та Харківщині. І майже завершили на Херсонщині.
В Україні цьогоріч вирощено 711,5 тис. т картоплі при середній урожайності 138,9 ц/га. Найвища врожайність картоплі у господарствах Хмельниччини – 290 ц/га.
- Україна подала заяву на внесення писанки до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
- Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах
- У США готують новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн
- Латвія приєдналась до декларації G7 про “гарантії безпеки” для України
- Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами з Латинської Америки
- Україна вчетверо наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна»
- Українці отримають компенсації за втрачений врожай через руйнування Каховської ГЕС
- Укроборонпром піднявся на 24 позиції в рейтингу світових виробників зброї
- На монументі Батьківщині-матері помітили ще один радянський символ
- путін може відвідати Туреччину з візитом для обговорення стратегії миру в Україні