В Україні цьогоріч виростили 1,45 мільйона тонн овочів

Українські аграрії у 2023 році виростили 1,45 млн т овочевих культур, збір яких проведено зі 88,4 тис. га (23,2% від загальних посівних площ), при середній урожайності 163,9 ц/га.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Загалом в Україні вирощено: 105,4 тис. т – капусти, 310,3 тис. т – огірків, 175 тис. т – помідорів, 428 тис. т – цибулі, 51,7 тис. т – моркви, 35,3 тис. т – столових буряків та 344,3 тис. т – інших овочів.

За даними міністерства, станом на 9 серпня в Україні вже зібрано більше половини площ огірків 51,4% та цибулі – 51,4%. Аграрії Вінниччини та Буковини закінчили збирання огірків. Вінниччина лідирує за найбільшою площею зібраного врожаю – 51%. Львівщина – за кількістю вирощених овочів – 151 тис т. Полтавщина має найвищу врожайність – 244 ц/га.

Цибулю вже закінчили збирати на Івано-Франківщині та Харківщині. І майже завершили на Херсонщині.

В Україні цьогоріч вирощено 711,5 тис. т картоплі при середній урожайності 138,9 ц/га. Найвища врожайність картоплі у господарствах Хмельниччини – 290 ц/га.