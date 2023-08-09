GlobalLogic проведе курс по кібербезпеці – долучитись може кожен

14 серпня стартує Тиждень Кібербезпеки від GlobalLogic Education. Курс буде корисним всім, хто користується інтернетом. Експерти розкажуть як захистити гроші та цінну інформацію від крадіжки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Тиждень Кібербезпеки — серія онлайн-лекцій від GlobalLogic Education, де слухачам розкажуть: що таке кібербезпека і чому вона стосується кожного, які бувають кібератаки, що робити та чого уникати, аби не стати жертвою кіберзлочинців.

Лектори курсу – сертифіковані аудитори з інформаційної безпеки CISA, тренери кіберполіції, доповідачі AMTSO (Anti-Malware Testing Standards Organization) та ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group). Слухачі зможуть поставити питання експертам, а закріпити нові знання допоможуть інтерактивні завдання.

Курс складається з чотирьох онлайн-лекцій по 1.5 години кожна. Лекції пройдуть у вечірній час з 14 по 17 серпня. Теми лекцій:

Інформаційна безпека як складова особистого життя

Кібербезпека: потреба 21-го століття

Тактики та техніки хакерів ворожої держави

Аналіз технік соціальної інженерії, які використовують в кібервійні

Раніше GlobalLogic Education вже проводили курси IT Basics та IT Switch, які відвідали понад 10 тисяч українців. Попередня реєстрація на Тиждень Кібербезпеки обовʼязкова та відкрита для всіх охочих.