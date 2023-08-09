“Птах” Жадана летить до Києва: 23 серпня, у свій день народження, поет збере у Жовтневому палаці легендарних музикантів

23 серпня, у день народження Жадана, у МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться презентація проєкту “Птах”. Це спільний проєкт найвідомішого українського поета сучасності, номінанта на Нобелівську премію з літератури Сергія Жадана і знаної культурної платформи “Ковчег “Україна”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Читай також: У вересні гурт Kalush Orchestra відправляються в тур Україною

“Птах” об’єднав поезію і музику, мистецьке видання і концерт, і зібрав під своїми крилами таких артистів, як Святослав Вакарчук, Брати Гадюкіни, “Мертвий півень”, KOZAK SYSTEM, Саша Кольцова, Мар’яна Садовська, Олег Каданов, Сестри Тельнюк, Христина Соловій, Уляна Горбачевська. Ведучий концерту – Ахтем Сеітаблаєв. В основі проєкту – вірші Сергія Жадана, які надихнули найкращих українських музиканті на створення пісень. Зараз, після двох аншлагів у Львівській національній опері, “Птах” прямує до столиці.

Сюжет телеканалу НТА

Склад артистів концерту “Жадан та друзі” – легендарний. Серед друзів-музикантів, яких Жадан збере на одній сцені будуть:

Мар’яна Садовська – міжнародно визнана співачка у стилі world music, яку називають українською Бйорк (Садовська спеціально приїде на концерт з Німеччини, де проживає),

– міжнародно визнана співачка у стилі world music, яку називають українською Бйорк (Садовська спеціально приїде на концерт з Німеччини, де проживає), зіркова Христина Соловій,

Уляна Горбачевська – етноспівачка, дослідниця української традиційної пісні,

– етноспівачка, дослідниця української традиційної пісні, відомий джазовий музикант Марк Токар

легендарні гурти “Мертвий півень” і

“Брати Гадюкіни”.

Не обійдеться без старих побратимів поета по сцені – гуртів “Жадан і Собаки” та

“Лінія Маннергейма”,

а ще:

Олег Каданов

Саша Кольцова – засновниця та фронтвумен гурту “ Крихітка ”,

засновниця та фронтвумен гурту Крихітка Сестри Тельнюк ,

, справжні козаки з гурту Kozak System та

фронтмен «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук.

Цей концертний проєкт є презентацією артбуку “Птах: вірші, що стали піснями”, який вийшов у видавництві “Ковчег “Україна” у травні цього року. Це унікальне мистецьке видання зі спецефектами – висічка, рисовий папір, копірка, дзеркальна фольга. За QR-кодами можна послухати усі музичні композиції. А замовити книгу можна за посиланням: https://shop.kovcheh.ua/zhadan-ptakh/ .

Концерт «Птах» – благодійний: усі виручені кошти будуть скеровані у фонд Сергія Жадана, який опікується як допомогою ЗСУ, так і підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни росії з Україною. На двох львівських концертах у травні поет і його друзі-музиканти зібрали 1 000 000 гривень. Більше про львівський концерт: https://www.kovcheh.ua/uk/reader/zhadan-zibrav-dva-anshlagi

ЩО: Жадан та друзі, презентація проєкту “Птах”

ДЕ: у МЦКМ «Жовтневий палац».

КОЛИ: 23 серпня, у день народження Жадана о 18:00

КВИТКИ: https://kontramarka.ua/uk/zadan-i-sobaki-43533.html