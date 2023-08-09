У Києві вперше пройде дитячий фестиваль “Чорноморські Ігри”

У Києві за підтримки Українського Культурного Фонду відбудеться 19-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль “Чорноморські Ігри”. Проведення фестивалю у Києві є вимушеним кроком, оскільки постійне місце проведення «Чорноморських Ігор» — Скадовськ — знаходиться в тимчасовій окупації.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Фестиваль «Чорноморські Ігри» за 18 років здобув статус найбільшого дитячого фестивалю-конкурсу в Україні. Участь у фестивалі є безкоштовною, що надає шанси продемонструвати свій талант дітям із родин з різними фінансовими можливостями.

Основним завданням проєкту є виявити талановитих дітей та розкрити їм, їхнім батькам та викладачам можливості вибору творчих професій, які є актуальними у сучасній музичній галузі. Саме досвід участі у «Чорноморських Іграх» допоможе кожній дитині реалізувати свій творчий потенціал. Головним заходом фестивалю є вокальний конкурс. Тут діти змагатимуться у таких 8-ми номінаціях:

солістки 6-10 років,

солістки 11-14 років,

солістки 15-17 років,

солісти 6-11 років,

солісти 12-17 років,

вокальні гурти (6-17 років),

сучасне фольклорне виконання (6-17 років) авторська пісня (6-17 років). Останні дві — «Сучасне фольклорне виконання» та «Авторська пісня» — є нововведенням фестивалю.

Цьогоріч на участь у вокальному конкурсі «Чорноморські Ігри» отримали 517 заявок з 25-ти областей України, а також з 12 країн світу, в яких зараз мешкають наші конкурсанти.

Після 2-х етапів онлайн прослуховування до півфіналу конкурсу було відібрано 53 конкурсанта (68 дітей). Фестиваль підтримає рекордна кількість популярних українських виконавців зі своїми піснями та треками: ENLEO, Demchuk, KRYLATA, Маша Кондратенко, Probass ∆ Hardi, TVORCHI, СОЛОХА, ANTON VELBOI, Анна Трінчер, М’ЯТА та ХАС, POSITIFF, КOLA, MamaRika, Zlata OGNEVICH, SHUMEI, СНЕЕV, TARABAROVA, Олександр Пономарьов, Jerry Heil, ROXOLANA, KARTA SVITU, Kazka, гурт Антитіла.

Традиційно серед гостей фестивалю будуть його переможці та лауреати різних років: NK, DZIDZIO, Tiна Кароль, DOROFEEVA, TAYANNA, DIMARIA, SONIKA |Софія Самолюк, Darisha, Олена Усенко, MASHA DANILOVA, Alena Omargalieva, Фестиваль підтримає Херсонщину Ідея підтримки Херсонщини, частина якої знаходиться у тимчасовій окупації, а інша частина перебуває під постійними обстрілами ворога, є ключовою у філософії «Чорноморських Ігор 2023».

Більше того, фестиваль об’єднає талановитих дітей України, які сьогодні розкидані по всьому світі. Особливе місце в проекті посідатиме спеціальний творчий хаб для дітей та дорослих митців з Херсонщини. Щороку «Чорноморські Ігри» ставлять додаткову благодійну ціль. Цьогоріч у фестивальному містечку проходитимуть заходи благодійної платформи dity.help та благодійних фондів-партнерів Support Kherson та KRYLА, завданням яких буде залучення коштів та благодійних внесків на підтримку дитячих закладів та закладів культури Херсонщини.