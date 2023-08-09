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Сили оборони знищили ще вісім складів боєприпасів на Таврійському напрямку

09.08.2023

Артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1545 вогневих завдань, втрати армії РФ вбитими, пораненими та полоненими склали 244 особи (загиблі – 93, поранені – 150, полонені – 1).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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За словами командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський зазначив, що також знищено 18 одиниць військової техніки росіян.

Зокрема, три танки, шість ББМ, три артилерійських системи та міномети, дві РСЗВ, один БпЛА і три одиниці автомобільної техніки.

Крім того, було знищено вісім складів боєприпасів і пункт управління/командно-спостережний пункт.

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