Дайжест: Новини Дня – 09.08.2023

Сьогодні, 9 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️ Пентагон підтвердив дозвіл США на навчання українських пілотів на F-16

У США підтвердили дозвіл президента Джо Байдена на початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Проте інформації щодо плану тренувань немає.Читай більше тут ➡

◾️ Rheinmetall придбав у бельгійської компанії 50 танків Leopard 1 для України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, які планує відправити в Україну. Читай більше тут ➡

◾️ Українські та латвійські митці об’єднаються для допомоги українським воїнам

До Дня Незалежності України в Ризі, Латвія, відбудеться благодійний культурний проєкт «Ukraine. Residence of Freedom». Митці з України та Латвії об’єднаються, щоб підняти тему Cвободи за допомогою мистецтва.Читай більше тут ➡

◾️ Україна збільшила поставки зерна через Балтійське море

Польща закликала Європейський Союз допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб дозволити більше поставок українського зерна через Балтійське море.Читай більше тут ➡

◾️ Окупанти обстріляли дитсадок у Херсоні: є поранений

Російські військові обстріляли дитячий садок у Херсоні, внаслідок чого дістав поранення пенсіонер.Читай більше тут ➡

◾️ Музей історії Києва відкрив виставку «Моя історія. 32 роки незалежності»

Музей історії міста Києва, Нацбанк і «Укрпошта» вперше об’єдналися для презентації виставкового проєкту «Моя історія. 32 роки Незалежності», в якому наскрізною ідеєю в одному експозиційному просторі поєднуються 32 арт-об’єкти відомих українських митців сучасності, колекція монет та марок за кожен рік незалежності України.Читай більше тут ➡

◾️ 69% українців не виїздили за період повномасштабної війни — опитування

Rakuten Viber провів опитування серед українців і дізнався, який відсоток респондентів евакуювався під час повномасштабного вторгнення та скільки опитаних планують переїздити найближчим часом. В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більш як 65 тисяч користувачів з України.Читай більше тут ➡

◾️ Сили оборони знищили ще вісім складів боєприпасів на Таврійському напрямку

Артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1545 вогневих завдань, втрати армії РФ вбитими, пораненими та полоненими склали 244 особи (загиблі – 93, поранені – 150, полонені – 1).читай більше тут ➡

◾️ Латвія приєдналась до декларації G7 про “гарантії безпеки” для України

Латвія стала ще однією державою, яка приєдналась до декларації G7 на підтримку України. Читай більше тут ➡

◾️ У Києві вперше пройде дитячий фестиваль “Чорноморські Ігри”

У Києві за підтримки Українського Культурного Фонду відбудеться 19-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль “Чорноморські Ігри”. Проведення фестивалю у Києві є вимушеним кроком, оскільки постійне місце проведення «Чорноморських Ігор» — Скадовськ — знаходиться в тимчасовій окупації. Читай більше тут ➡

◾️ “Птах” Жадана летить до Києва: 23 серпня, у свій день народження, поет збере у Жовтневому палаці легендарних музикантів

23 серпня, у день народження Жадана, у МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться презентація проєкту “Птах”. Це спільний проєкт найвідомішого українського поета сучасності, номінанта на Нобелівську премію з літератури Сергія Жадана і знаної культурної платформи “Ковчег “Україна”. Читай більше тут ➡

◾️ В Україні цьогоріч виростили 1,45 мільйона тонн овочів

Українські аграрії у 2023 році виростили 1,45 млн т овочевих культур, збір яких проведено зі 88,4 тис. га (23,2% від загальних посівних площ), при середній урожайності 163,9 ц/га. Читай більше тут ➡

◾️ GlobalLogic проведе курс по кібербезпеці – долучитись може кожен

14 серпня стартує Тиждень Кібербезпеки від GlobalLogic Education. Курс буде корисним всім, хто користується інтернетом. Експерти розкажуть як захистити гроші та цінну інформацію від крадіжки. Читай більше тут ➡