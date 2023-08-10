“УКРАЇНСЬКА ЛЕГЕНДА”: у Києві пройде благодійний захід – історичне ралі

24 серпня (четвер) Київський Міський АвтоМото Клуб (КМАМК) проведе у столиці ралі на історичних автомобілях «УКРАЇНСЬКА ЛЕГЕНДА».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Захід спрямовано на об’єднання ретро авто/мото спільноти задля допомоги нашим побратимам. Збираємо на «пташок» для ЗСУ (Вч А4742, батальон 411 ОБ БпАК).

Мета збору – придбання DJI Mavic 3 – 95 500 грн, DJI Mavic 3E – 123 500 грн, DJI Mavic 3 Fly More Combo – 117 500 грн, DJI Mavic 3T – 238 000 грн, Autel EVO Max 4T – 360 000 грн. Ціль – 934 500 тис.грн

У благодійному пробігу можуть брати участь автомобілі випущені виключно до 1998 року, вони поділятимуться на дві групи: Sport та Vintage, які, в свою чергу, будуть розділені на класи за роком випуску та об’ємом двигуна. Є і окремий клас для ретро мото, ми запрошуємо учасників на своїх «конях» до 1998 року випуску.

Рух учасників буде проходити вулицями міста за маршрутом та тільки в рамках Правил Дорожнього руху України. Не чекайте на шалені швидкості та гуркіт моторів, ефектні дріфти та боротьбу за долі секунди. Головна ідея – красиво і з задоволенням проїхати від старту до фінішу.

Для гостей благодійного заходу, буде організовано ретро-таксі, де кожен відвідувач, за донат, може проїхати маршрутом історичного ралі «УКРАЇНСЬКА ЛЕГЕНДА». Ми також запрошуємо усіх бажаючих прийняти участь у конкурсі «Міс та Містер Елеганція» та патріотичної народної пісні – «Народний самоспів». Найкращі образи та голоси будуть відмічені подарунками від організаторів.

В цей складний для кожного час ми об’єднуємось однією ідеєю і запрошуємо усіх бажаючих долучитись до ініціативи КМАМК.

Зустріч учасників – 24 серпня (четвер), 10:00, пам’ятник Засновникам Києва.

Старт пробігу – 14:00.

Благодійний внесок за участь – 1000 грн

Фініш пробігу – Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле».

Цим благодійним пробігом КМАМК започаткує традиційне історичне ралі

«УКРАЇНСЬКА ЛЕГЕНДА» (наша сторінка www.facebook.com/events/245220975119401/), яке, після нашої ПЕРЕМОГИ, організатори планують проводити в Україні щороку.

Реєструйте свої авто на участь вже зараз за посиланням

https://forms.gle/CbsNFqP4x3eTsp4a6

https://forms.gle/CbsNFqP4x3eTsp4a6 Маєш ретро мото? Тоді бери друзів та заповнюй анкету на участь онлайн тут https://forms.gle/GVbaShDTSdcJJjaF8

Саме ви будете відкривати історичне ралі «УКРАЇНСЬКА ЛЕГЕНДА» на своїх «залізних

конях».

Бажаєте допомогти вже зараз на «пташок» для ЗСУ? Для цього створена

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