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ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії – станція на межі блекауту

10.08.2023

У ніч проти 10 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Унаслідок цього станція опинилася на межі чергового блекауту.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Громадське.

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Станцію довелося перемикнути на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто буде блекаут.

У разі такого сценарію головну загрозу ядерній і радіаційній безпеці несе перебування 4 енергоблоку ЗАЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію.

У разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних помп станції, енергоблок перейде в режим «природної циркуляції».

«У цьому випадку необхідно терміново “розхолодити” його за умов відсутності охолоджувальних помп», — зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків виконавчого директора НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач.

Такий режим важкий для реакторної установки. Його тривалість обмежена й це може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

«Подальша окупація ЗАЕС росією, керування станцією нелегітимним і непідготовленим окупантами керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку обʼєкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи», — наголосив Ткач.

Саме тому, мовляв, Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора — НАЕК «Енергоатом», аби повернути станцію до нормального режиму експлуатації та поновити ядерну та радіаційну безпеку обʼєкта.

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