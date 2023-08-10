ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії – станція на межі блекауту

У ніч проти 10 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Унаслідок цього станція опинилася на межі чергового блекауту.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Громадське.
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Станцію довелося перемикнути на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто буде блекаут.
У разі такого сценарію головну загрозу ядерній і радіаційній безпеці несе перебування 4 енергоблоку ЗАЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію.
У разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних помп станції, енергоблок перейде в режим «природної циркуляції».
«У цьому випадку необхідно терміново “розхолодити” його за умов відсутності охолоджувальних помп», — зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків виконавчого директора НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач.
Такий режим важкий для реакторної установки. Його тривалість обмежена й це може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.
«Подальша окупація ЗАЕС росією, керування станцією нелегітимним і непідготовленим окупантами керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку обʼєкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи», — наголосив Ткач.
Саме тому, мовляв, Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора — НАЕК «Енергоатом», аби повернути станцію до нормального режиму експлуатації та поновити ядерну та радіаційну безпеку обʼєкта.
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