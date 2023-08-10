Майже 1000 поранених бійців щорічно зможуть проходити відновлення в новому реабілітаційному просторі Києва

У першому півріччі 2024 року Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України отримає новий простір для реабілітації українських захисників і захисниць. Унікальною особливістю є те, що хірургічне лікування та відновлення поранених із бойовими травмами відбуваються в одному медичному закладі в стаціонарних умовах.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Завдяки цьому проєкту Інститут зможе проводити високопрофесійну реабілітацію для майже 1000 поранених на рік (включаючи амбулаторне лікування).

Оновлення відділення реабілітації Інституту травматології та ортопедії

стало першим проєктом ініціативи «РеабіЦентр» Олеся Довгого, мета якої –

зробити фізичну реабілітацію більш доступною завдяки збільшенню пропускної

спроможності та модернізації наявних медичних просторів, де проходять

лікування захисники та захисниці України. Його офіційним стартом стало

підписання 4 серпня 2023 р. тристороннього меморандуму між Міністерством

охорони здоров’я України, Інститутом травматології та ортопедії НАМНУ та

Благодійним фондом Родини Довгих «Можемо разом».

«Зараз потреба у швидкому збільшенні реабілітаційних потужностей у

масштабах країни настільки велика, що знадобляться сотні програм, аби її

задовільнити. З розуміння цього завдання і народилася ініціатива

«РеабіЦентр», а в її межах як перший крок – проєкт з Інститутом травматології. Наразі наша команда вже провела там первинну оцінку потреби в модернізації, а також проаналізувала можливі варіанти постачання обладнання. Далі будемо проробляти конкретні деталі і крок за кроком реалізуємо проєкт», – зазначив Олесь Довгий.