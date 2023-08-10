У Миколаєві оцифрують колекцію Очаківського музею мариністичного живопису

Понад 300 евакуйованих експонатів Очаківського музею мариністичного живопису оцифрують у Миколаєві. Серед них є картини українських митців Руфіма Судковського, Івана Айвазовського, а також Тетяни Яблонської. Станом на 9 серпня 2023 року частина творів вже оцифрована. Згодом її можна буде побачити та дослідити в онлайні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Проєкт з оцифрування очаківської колекції реалізує Агенція розвитку Миколаєва спільно із Платформою MY ART за підтримки Українського культурного фонду.

“Очаків чи не щодня потерпає від обстрілів російської артилерії. Місто залишається небезпечним як для людей, так і для унікальної української культурної спадщини, яка там зберігалась”.

“Минулого року ми допомогли музейниками спакувати та вивезти у безпечне місце більшу частину картин очаківського музею. Але в умовах війни про їх повернення у рідні стіни навіть не йде мова. Виставляти їх теж не можна. Тому зараз робимо все можливе, щоб ці художні скарби люди подивилися хоча б в онлайн-форматі”, — каже менеджер з комунікацій комунальної установи “Агенція розвитку Миколаєва” Євген Гомонюк.

Процес оцифровування, 9 серпня 2023 року. Фото: “Агенція розвитку Миколаєва”

Очаківський музей — єдиний в Україні, присвячений мариністичному живопису — різновиду образотворчого мистецтва, у якому зображують море. Музей є відділом Мико­лаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Тому й оцифровувати евакуйовані мистецькі твори допомагають саме музейники Миколаєва.

Картини, 9 серпня 2023 року. Фото: “Агенція розвитку Миколаєва”

За словами заступниці директора миколаївського художнього музею Лариси Твєрітінової, очаківський музей у 2022 році готувався святкувати своє 40-річчя.

“Нам довелося рятувати колекцію та евакуювати музей, щоб він продовжив існувати вже після війни, коли буде мир і спокій. Невідомо, у якому вигляді і коли запрацює музей в Очакові. Але ми врятували твори — це найголовніше. Музей проіснував лише 40 років і тепер продовжуватиме жити в новому форматі”, — говорить Лариса Твєрітінова.

Картина в захисній плівці, 9 серпня 2023 року. Фото: “Агенція розвитку Миколаєва”

Евакуйована колекція — це понад 300 предметів мариністичного живопису та графіки 19 та 20 століття. В основі колекції картини українських художників-мариністів: Руфіна Судковського, Олексія Ганзена та Івана Айвазовського.

Процес оцифровування, 9 серпня 2023 року. Фото: “Агенція розвитку Миколаєва”

З моменту відкриття музею у 1982 році полотна довелося евакуювати вперше. Їхні сюжети, за словами працівників музею, пов’язані з культурним контекстом Миколаївського регіону — це краєвиди чорноморського узбережжя, морської стихії, побут морських рибалок, військові баталії та історичні віхи розвитку України як військово-морської держави.

Паралельно з оцифруванням триває робота над створенням макетів для друку майбутнього каталогу мариністичної графіки і живопису.