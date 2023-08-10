Україна змогла повернути з росії вже 380 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути щойнайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до росії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.
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За її словами, до України повернули «десь приблизно 380 чи 383 діток» – розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Повних даних про вивезених дітей немає, тому що є тимчасово окуповані території, туди не допускають міжнародні організації. Однак, за словами Верещук, у росії перебувають щонайменше 4 тисячі українських дітей зі статусом, тобто діти, позбавлені батьківського піклування, і діти-сироти.
За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно — коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.
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