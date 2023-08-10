Україна відкрила нові маршрути з чорноморських портів

Військово-морські сили Збройних Сил України оголосили нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських портів України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ Бізнес.
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Раніше ці маршрути були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації. Рада IMO визнала право України на вільне торговельне судноплавство, гарантоване міжнародним морським правом.
Маршрути насамперед використовуватимуть для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.
До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.
Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. Після виходу Росії із зернової угоди вона атакувала портову зернову інфраструктуру задля припинення доступу українського продовольства на світові ринки.
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