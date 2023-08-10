Київський симфонічний оркестр зіграє на одному з найбільших оркестрових фестивалів у Австрії

Український Kyiv Symphony Orchestra виступить разом із піаністом Рудольфом Бухбіндером на музичному фестивалі Grafenegg (Австраія).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Українці представлять Симфонію № 2 Левка Ревуцького та П’ятий концерт Людвіга ван Бетховена під керівництвом головного диригента оркестру Луїджі Гаджеро.

“Нашою місією є відкриття української культури та музики у світі завдяки, зокрема, виступам на відомих європейських фестивалях з творами українських композиторів. Ми впевнені, що ця музика залишить великий відгук у серцях слухачів”, — коментує подію керівник Kyiv Symphony Orchestra Олександр Зайцев.

Концерт відбудеться 12 серпня в акустичній залі Wolkentrum (“Хмарна Вежа”) — одній з найкращих у світі сцен просто неба в оточенні природного ландшафту та старовинного замку.

Виступ транслюватиме Національне телебачення та Національне радіо Австрії.

Музичний фестиваль Grafenegg щорічно проводять з 2007 року.

Рудольф Бухбіндер є засновником та художнім керівником фестивалю. Він співпрацює з оркестрами та диригентами з усього світу вже понад пів сторіччя, а його інтерпретації Бетховена вважаються еталонними. Піаніст близько 60 разів виконував 32 сонати композитора у 45 країнах.