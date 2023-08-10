“Відпускай минуле, зустрічай майбутнє”: STASYA презентує свій новий трек A YA

Українська співачка STASYA, яка вже встигла завоювати серця меломанів
своїм неординарним голосом і манерою виконання пісень, радує своїх
шанувальників новим синглом “A YA”. Ця пісня надихне слухачів
насолоджуватися кожною миттю та будувати майбутнє з відкритим
серцем.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.
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“A YA” — це музична композиція, в якій авторка висвітлює значимість
фокусування на сьогоденні. Вона розповідає про те, як важливо не залишатися
в’язнями свого минулого, а зізнатися собі, що деякі сторінки життя вже давно
варто перегорнути і залишити позаду.
Текст пісні має на меті надихнути кожного з нас знайти в собі силу йти вперед,
незважаючи на перешкоди, які можуть зустрітися на шляху. STASYA переконує,
що важкі моменти пройдуть і ми зможемо насолоджуватися успіхами, до яких
дійшли завдяки нашій наполегливій праці.
“Відпускайте прожите, живіть сьогодні та будуйте майбутнє. Всі негаразди
минуть, всі труднощі пройдуть і рано чи пізно ви дійдете до вершини, з
посмішкою пригадуватимете, яким тернистим був цей шлях і як ви його
здолали”, – коментує свій новий трек виконавиця
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