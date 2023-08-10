USAID надає $2 млн на гранти для збільшення кадрового потенціалу українського бізнесу, очікується, що реалізація грантової програми сприятиме швидкому перенавчанню та працевлаштуванню нових працівників в пріоритетних секторах економіки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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Податися на отримання даної допомоги, можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва

Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2023 року (включно).

“Враховуючи значний інтерес, прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з наступними дедлайнами: 28 серпня; 16 жовтня; 1 грудня 2023 року.” – пише міністерство.