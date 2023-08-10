Дайжест: Новини Дня – 10.08.2023

Сьогодні, 10 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️ USAID надає $2 млн на гранти для збільшення кадрового потенціалу українського бізнесу

USAID надає $2 млн на гранти для збільшення кадрового потенціалу українського бізнесу, очікується, що реалізація грантової програми сприятиме швидкому перенавчанню та працевлаштуванню нових працівників в пріоритетних секторах економіки.Читай більше тут ➡

◾️ У Купʼянській громаді на Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію

У Купʼянській громаді на Харківщині, враховуючи постійні обстріли, оголосили обовʼязкову евакуацію населення.Читай більше тут ➡

◾️ Україна відкрила нові маршрути з чорноморських портів

Військово-морські сили Збройних Сил України оголосили нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських портів України.Читай більше тут ➡

◾️ Україна змогла повернути з росії вже 380 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути щойнайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до росії.Читай більше тут ➡

◾️ Майже 1000 поранених бійців щорічно зможуть проходити відновлення в новому реабілітаційному просторі Києва

У першому півріччі 2024 року Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України отримає новий простір для реабілітації українських захисників і захисниць. Унікальною особливістю є те, що хірургічне лікування та відновлення поранених із бойовими травмами відбуваються в одному медичному закладі в стаціонарних умовах.Читай більше тут ➡

◾️ ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії – станція на межі блекауту

У ніч проти 10 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Унаслідок цього станція опинилася на межі чергового блекауту.Читай більше тут ➡

◾️ “Відпускай минуле, зустрічай майбутнє”: STASYA презентує свій новий трек A YA

Українська співачка STASYA, яка вже встигла завоювати серця меломанів

своїм неординарним голосом і манерою виконання пісень, радує своїх

шанувальників новим синглом “A YA”. Ця пісня надихне слухачів

насолоджуватися кожною миттю та будувати майбутнє з відкритим

серцем.Читай більше тут ➡

◾️ Київський симфонічний оркестр зіграє на одному з найбільших оркестрових фестивалів у Австрії

Український Kyiv Symphony Orchestra виступить разом із піаністом Рудольфом Бухбіндером на музичному фестивалі Grafenegg (Австраія).читай більше тут ➡

◾️ У Миколаєві оцифрують колекцію Очаківського музею мариністичного живопису

Понад 300 евакуйованих експонатів Очаківського музею мариністичного живопису оцифрують у Миколаєві. Серед них є картини українських митців Руфіма Судковського, Івана Айвазовського, а також Тетяни Яблонської. Станом на 9 серпня 2023 року частина творів вже оцифрована. Згодом її можна буде побачити та дослідити в онлайні. Читай більше тут ➡

◾️ “УКРАЇНСЬКА ЛЕГЕНДА”: у Києві пройде благодійний захід – історичне ралі

24 серпня (четвер) Київський Міський АвтоМото Клуб (КМАМК) проведе у столиці ралі на історичних автомобілях «УКРАЇНСЬКА ЛЕГЕНДА».Читай більше тут ➡

◾️ Москву і Севастополь знову атакували дрони – у Домодєдово спалахнула пожежа

У ніч на 10 серпня в місті Домодєдово Московської області пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа, коментують російські ЗМІ та телеграм-канали. Читай більше тут ➡