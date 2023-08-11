Український театр для кожного: один квиток за 149₴ до онлайн-театру Dramox

Онлайн-театр Dramox, який запустився в Україні в часі повномасштабного вторгнення, пропонує українцям отримати доступ до понад 300 вистав від українських та світових театрів всього за 149 гривень в місяць.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Ми дуже раді, що тепер український театр стає доступнішим для ширшої аудиторії, — коментує директор Dramox Мартін Заваділ. — Ми працюємо над тим, щоб українці мали змогу переглядати вистави й насолоджувалися театром у зручний для них час за доступною ціною. Ми вдячні театрам, які поділяють нашу місію і вже співпрацюють з нами»

Наразі понад 100 вистав від 50 українських театрів представлені на платформі. Національна опера України, Львівський театр ім. Леся Курбаса, Харківський театр «Публіцист», Дніпровський театр драми та комедії, Івано-Франківський театр ляльок ім. М. Підгірянки, Одеський український театр ім. В. Василька — географія театрів охоплює майже всю країну.

Театри презентують різножанрові вистави. До прикладу, шанувальникам мюзиклів сподобається вистава «Біла ворона» Вінницького театру ім. Садовського. На поціновувачів української класики справить враження вистава Дмитра Богомазова «Morituri te Salutant» Національного театру ім. Івана Франка. Захопливий візуальний та музичний ефект пропонує оригінальна версія «Маленького принца» від Київ Модерн-Балету, яка супроводжується українськими колисковими та творами Моцарта. А прихильники оперного мистецтва оцінять оперу «Норма» Національної опери України чи більш експериментальну та нетрадиційну «Chornobyldorf. Archaeological opera», яка входить в шістку найкращих опер світу.

За доступною підпискою українці можуть переглядати також постановки світових театрів, таких як Опера Лос-Анджелеса, Англійський національний балет, Стратфордський фестиваль та багато інших. Велика кількість закордонних вистав супроводжуються українськими субтитрами.

Перший тиждень користування онлайн-театром є безплатний. Далі місячна підписка становить 149 гривень. 50% з вартості кожної підписки Dramox надсилає театрам та авторам вистав, чиї вистави підписник переглядав. Тож переглядаючи українське – ви підтримуєте українське.

Також будь-хто може задонатити улюбленому театру на платформі Dramox, 100% коштів отримає обраний театр/автори вистави.

Dramox – чеський стрімінговий сервіс, який налічує понад 300 вистав з усього світу. В Україні сервіс запустився за тиждень до повномасштабного вторгнення росії. Dramox продовжує співпрацю з театрами під час війни, щоб відкривати український театр як українському, так і світовому глядачу.

50% з кожної підписки компанія передає театрам.

З травня 2023 року місячна підписка для українців становить 149 гривень замість 299 гривень на місяць.