В України недостатньо зброї, вона потребує більшої допомоги – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з тією кількістю зброї, яка зараз є у розпорядженні українських сил, Україна не здатна змінити баланс у війні.
Як передає Amazing Ukraine, про це він розповів у інтерв’ю The Washington Post.
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Дуда зазначив, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж росія. Однак, за його словами, цього недостатньо.
“Питання в іншому: Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги”, – заявив польський президент.
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